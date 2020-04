Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson a fost transferat la terapie intensiva in contextul deteriorarii starii de sanatate, a comunicat Downing Street, conform postului Sky News. Johnson si-a delegat atributiile catre ministrul de Externe. Acesta a fost diagnosticat cu CORONAVIRUS in urma cu 10 zile…

- Premierul britanic Boris Johnson, diagnosticat cu noul coronavirus, a fost transferat la terapie intensiva, din cauza deteriorarii rapide a starii sale de sanatate, anunta Guvernul de la Londra. Premierul Boris Johnson a fost transferat la terapie intensiva in contextul deteriorarii starii de sanatate,…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham, informeaza Reuters."Regina s-a…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat pe contul sau de Twitter ca s-a infectat cu coronavirus. Pana nu demult acesta milita pentru imunizarea colectiva, insa pe masura ce numarul cazurilor a crescut, și-a schimbat punctul de vedere și a impus masuri drastice in regat.

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anunțat vineri guvernul, citat de The Guardian. Chiar șeful guvernului a confirmat informația pe Twitter. Downing Street a anunțat, vineri, ca premierul Boris Johnson este infectat cu noul coronavirus și ca lucreaza…

- Neil Ferguson a elaborat un raport care arata ca strategia relaxata a Marii Britanii in lupta cu coronavirusul ar putea produce sute de mii de morți. Acum, Ferguson este in autoizolare, dupa ce a dezvoltat febra și tuse persistenta, scrie Reuters.Neil Ferguson, profesor de biologie matematica la Imperial…

