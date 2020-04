Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson este in stare stabila la terapie intensiva, a primit oxigen si nu are pneumonie, a anuntat marti Downing Street, relateaza DPA. ''Prim-ministrul a fost stabil peste noapte si se mentine intr-o stare buna'', a declarat un purtator de cuvant al biroului…

- Starea premierului britanic Boris Johnson, internat luni la terapie intensiva din cauza imbolnavirii de COVID-19, a fost stabila noaptea trecuta, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. Oficialul a declarat presei ca lui Johnson, spitalizat duminica, i se administreaza oxigen prin…

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, va conduce Marea Britanie atat timp cat premierul Boris Johnson se afla la terapie intensiva (ATI) si orice decizie cu privire la ridicarea restrictiilor de izolare pentru limitarea raspandirii coronavirusului nu va intarzia sa fie luata, a declarat marti…

- Starea premierului britanic Boris Johnson nu s-a modificat, au indicat marti doua surse apropiate sefului guvernului, internat luni in spital si transferat in cursul dupa-amiezii la terapie intensiva in urma agravarii simptomelor de COVID-19, transmite Reuters. Boris Johnson, care a continuat…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se afla in continuare in spital luni, cu simptome persistente de COVID-19 dupa zece zile de cand a fost testat pozitiv la noul coronavirus, insa Downing Street a comunicat ca premierul ramane la conducerea guvernului, transmite Reuters. 'Prim-ministrul este…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson urmeaza sa se intalneasca luni cu 16 lideri africani in cadrul unui summit destinat investitiilor, care are drept scop largirea paletei de parteneri comerciali ai Regatului Unit, in contextul in care acesta se pregateste sa iasa din Uniunea Europeana, a anuntat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a respins marti o propunere privind un 'acord Trump' care sa rezolve criza in dosarul nuclear al Teheranului, afirmand ca este vorba despre o oferta 'ciudata' si criticandu-l pe presedintele american Donald Trump pentru ca isi incalca permanent promisiunile,…