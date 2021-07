Stiri pe aceeasi tema

- Benone Sinulescu a fost internat la Spitalul Judetean din Arad. Artistul sufera de Alzheimer si de cativa ani are probleme grave cu inima. Acesta a fost gasit in stare de inconstienta in casa sa, iar de acolo a fost dus la un centru de ingrijiri paliative. Impresarul sau, Ionuț Pavel, face insa acuzații…

- Suveranul Pontif, 84 de ani, operat duminica la colon , a prezentat ”un episod de febra” miercuri seara. Medicii i-au facut joi mai multe analize medicale la spital, insa nu a ieșit nimic anormal, se arata intr-un buletin de sanatate publicat de Vatican, relateaza AFP, citat de News . „Papa Francisc…

- Keo a suferit nu mai puțin de trei intervenții chirurgicale in ultima perioada. Artistul s-a confruntat cu probleme de sanatate care au necesitat intervenția medicilor chirurgi. Keo a suferit trei intervenții chirurgicale. Care este starea artistului Cantarețul Keo a suferit trei intervenții chirurgicale.…

- Adolescenta a fost lovita de un autobuz pe trecerea de pietoni. In prezent este internata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, acolo unde a ajuns in coma. Medicii spun ca fata are o evolutie buna.

- Federația Daneza de Fotbal a emis un comunicat oficial cu privire la starea de sanatate a lui Christian Eriksen, care a suferit ieri, in timpul meciului cu Finlanda, un stop cardio-respirator, scrie digisport.ro.

- Vin vești bune in ceea ce-l privește pe fostul mare pilot de Formula 1. La mia bine de șapte ani de la tragedia care l-a marcat pe viața, medicii vin cu detalii noi și imbucuratoare despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher.

- Gianluca Vacchi a oferit noi detalii despre starea de sanatate a fetiței sale, care a fost operata la doar șase luni de cand a venit pe lume. Micuța s-a nascut cu o malformație care se numește in popor gura de lup.

- Catinca și Oana Romna au decis sa petreaca Sarbatorile Pascale alaturi de mama Mioara Roman, aflata de cateva saptamani la un centru de tratament pentru persoane varstnice cu probleme de sanatate. Detalii despre starea acesteia și despre cum au in plan fiicele sa o fericeasca de Paște. Catinca, informații…