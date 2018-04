Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de doi ani a cazut, sambata, de la etajul sase al unui bloc din Bucuresti, fiind transportat la spital, a anuntat Politia Capitalei, scrie AGERPRES.Potrivit sursei citate, in jurul orei 15,00, prin apel 112, a fost sesizat un eveniment in care este implicat un minor de aproximativ…

- Un copil in varsta de aproximativ doi ani a cazut, sambata, de la etajul sase al unui bloc din Bucuresti, fiind transportat la spital, a anuntat Politia Capitalei. In jurul orei 15,00, prin apel 112, a fost sesizat un eveniment in care este implicat un minor de aproximativ doi ani, care a…

- Soferul care facea drifturi, vineri seara, in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, oprit de politisti cu un foc de arma de avertisment, a fost retinut, a informat Politia Capitalei. Potrivit sursei citate, retinerea s-a facut pentru conducerea unui vehicul neinmatriculat si conducerea unui…

- Focuri de arma in București, in Vinerea Mare. Un sofer care facea drifturi in parcarea unui complex comercial din Capitala a fost somat de politistii din Sectorul 2 sa opreasca, insa din cauza ca acesta a refuzat au fost folosite focuri de arma. Un sofer care executa, vineri seara, drifturi in parcarea…

- Bucati de tencuiala desprinse din zidul unei cladiri au cazut, vineri, peste doua autoturisme parcate pe o strada din Centrul Vechi al Bucurestiului. Politia Capitalei mentioneaza ca proprietarii autoturismelor au depus plangere si ca urmeaza sa fie efectuate cercetari. "Prin apel 112 a fost sesizat…

- "In aceasta dimineața, in jurul orei 01.30, prin apel 112 a fost sesizat un eveniment in incinta unui șantier de construcții de pe raza sectorului 3, doi muncitori precipitandu-se de la aproximativ 50 de m. Unul dintre ei a decedat, celalat, in stare grava a fost transportat la spital. Cadavrul…

- Un barbat a fost retinut, dupa ce un sofer a semnalat ca a fost sicanat in trafic de un alt autoturism, in sectorul 2 din Bucuresti, ulterior, unul dintre ocupantii vehiculului tragand cu o arma in directia sa, transmite News.ro . UPDATE 1: Unul dintre barbatii suspectati ca au tras cateva focuri de…

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost injunghiata de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp in spital. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Femeia are doi copii si este in stare grava…