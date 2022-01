Stiri pe aceeasi tema

- Transferul lui Florin Tanase (27 de ani) de la FCSB la Al Nasr Dubai a intrat in impas din cauza unor modificari care au loc in conducerea clubului din Emirate, insa jucatorul nu pare afectat, potrivit lui Mihai Stoica. Managerul general de la FCSB a oferit detalii despre situația capitanului roș-albaștrilor…

- Florin Tanase (27 de ani) e principalul produs de export de la FCSB in acest moment. Mai multe echipe s-au interesat de serviciile acestuia, insa pe ultima suta de metri parea ca transferul fotbalistului s-a blocat.Victor Becali a vorbit pentru ProSport despre transferul lui Florin Tanase de la FCSB…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a vorbit despre situația capitanului Florin Tanase (27), fotbalist care dorește sa plece de la FCSB. Deși transferul lui Tanase la Al Nasr in Emiratele Unite parea „o chestiune de zile”, MM Stoica a dezvaluit ca pe adresa lui Florin Tanase…

- Foarte probabil, miercuri seara (ora 20.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport), mijlocasul de 26 de ani va bifa ultimul mare derby, cel cu Rapid, inainte de a parasi campionatul romanesc, in iarna.

- Daca numarul infectarilor cu noul coronavirus a inceput sa scada in ultimele zile, in spitale numarul pacientilor cu forme grave de Covid continua sa fie foarte ridicat. La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova, numarul pacientilor din izolatorul Covid amenajat in Unitatea pentru Primiri Urgente…

- Florin Tanase (26 de ani, mijlocaș ofensiv) e titular la FCSB in meciul cu FC Argeș (azi, 20:30). In urma cu mai bine de o saptamana, Gazeta s-a intrebat cat de accidentat e capitanul roș-albaștrilor, absența lui fiind cheia amanarii partidei cu Farul. Mihai Stoica povestise dupa partida cu Mioveni,…

- Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a notat, joi, intr-un mesaj postat in social media, ca echipa bucuresteana are 11 jucatori valizi, cu doi portari, si focar de coronavirus si in academie,noteaza news.ro. “Avem 11 jucatori valizi, cu 2 portari. Avem focar de covid si in academie,…