Noi detalii despre scandalul de la Mogoșoaia, unde o consilieră USR a fost bruscată după ședință (VIDEO) Au aparut imagini noi cu scandalul de la Mogoșoaia in care un consilier USR a fost bruscat dupa o ședința de consiliu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din sala in care a avut loc ședința. Consilierii PMP și PNL și-au amenințat colega de la USR care a filmat intreaga discuție și a depus o plangere la poliție. Consilierul PMP a fost revocat din funcțiile de partid și va fi inlocuit din Consiliul Local din Mogoșoaia. De asemenea, reprezentantul PNL a fost și el revocat, cel puțin pana la finalizarea anchetei. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arata ca un consilier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camerele de supraveghere de la sala unde a fost tinuta o sedinta de Consiliu Local in Mogosoaia arata momentul in care o reprezentanta a USR este deposedata de telefon de un consilier de la alt partid si intre cei doi are loc o altercatie.

- Au aparut imagini noi cu scandalul de la Mogoșoaia in care un consilier USR a fost bruscat dupa o ședința de consiliu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din clasa unde s-a ținut ședința. Consilierii PMP și PNL și-au amenințat colega de la USR care a filmat intreaga discuție și a depus…

- Viorel Stanescu, proproietar terenuri din Mogoșoaia, spune ca primaria voia ca cetațenii sa ofere gratuit 40% din pamant. Daca nu o faceai, atunci pierdeai terenul.„Este surprinzator ca o decizie a primarului este sa-i exproprieze pe oameni fara sa ii inștiințeze. 40% din suprafața este gratis, iar…

- Violențe si amenințari cumplite in timpul unei ședințe a Consiliul Local din Mogoșoaia! Momentul a fost inregistrat cu telefonul mobil chiar de catre victima, consiliera USR Felicia Ienculescu.

- "Seara aceasta colega noastra Felicia Ienculescu-Popovici a fost agresata fizic de catre consilierii locali Valentin Ene (PNL) si Dinu Gheorghe (PMP). Valentin Ene a amenintat-o ca «si daca face puscarie, o baga in scaun cu rotile»", au afirmat reprezentantii USR Mogosoaia.Acestia au precizat ca a fost…

- Imagini in exclusivitate de pe Dunare, unde fenomenul pirateriei reprezinta in continuare o amenințare. De cum se lasa seara, echipajele sunt atacate de hoți. Intr-o singura noapte, peste 12 tone de floarea soarelui și aproape 2 tone de motorina au fost furate. De cele mai multe ori, proprietarilor…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Timisoara. Trei persoane au fost ranite in urma evenimentului rutier. Potrivit IPJ Timis, un barbat, in varsta de 59 de ani, a condus un autoturism pe Calea Sagului, dinspre strada 16 Decembrie, iar la intersectia cu bulevardul…

- Consilierul local PNL Dan Podaru a depus o plangere penala pentru deturnare de fonduri, abuz in serviciu și fals intelectual impotriva primarului Clotilde Armand. Dan Podaru spune ca, in luna aprilie, consilierii locali au fost induși in eroare de catre primar pentru a vota un buget in care nu erau…