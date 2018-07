Stiri pe aceeasi tema

- Un inginer roman a fost rapit de persoane inarmate, in apropierea unei zone de sonde petroliere din vestul Libiei.O grupare inarmata a rapit sambata patru ingineri trei libieni si un roman din perimetrul Sharara, care face parte din campul petrolifer Murzuk, relateaza agentia de presa Xinhua, care citeaza…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara, aratand ca in prezent acesta se afla in Mali, informeaza Agerpres. “Discutiile au fost de ordin general…

- Ministerul rus de Externe se declara “profund dezamagit” de decizia lui Trump de retragere a Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul, conform unei declaratii citate de Reuters. “Nu exista si nu pot exista motive pentru ruperea acordului – JCPOA. Planul si-a dovedit pe deplin eficienta”, se arata…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, sa intreprinda o vizita in SUA si a afirmat ca va fi bucuros sa-l primeasca pe presedintele rus la Casa Alba, a anuntat vineri RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, informeaza…

