Stiri pe aceeasi tema

- Starea pilotului Sorin Bochis, ranit in accidentul aviatic din Fratautii Vechi, judetul Suceava, s-a agravat, acesta fiind monitorizat de peste o saptamana de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicul Florin Gramada,…

- Starea pilotului Sorin Bochis, ranit in accidentul aviatic din Fratautii Vechi, judetul Suceava, s-a agravat, acesta fiind monitorizat de peste o saptamana de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sorin Bochis este internat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, fiind in continuare in coma, insa, potrivit medicilor, "starea lui este usor ameliorata". "Nu se pune acum problema unei operatii. Pacientul este sedat. Putem spune ca starea lui este usor ameliorata,…

- Pilotul Sorin Bochis, ranit grav în accidentul aviatic din Fratautii Vechi, judetul Suceava, este în continuare în coma, acesta fiind monitorizat, de mai bine de patru zile, de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie

- Pilotul Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic din Fratautii Vechi, judetul Suceava, este in continuare in coma, acesta fiind monitorizat, de mai bine de patru zile, de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pilotul Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic din Fratauții Vechi, județul Suceava, este in continuare in coma, acesta fiind monitorizat, de mai bine de patru zile, de opt medici din cadrul Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.Medicul…

- Pilotul Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic care a avut loc in localitatea Fratautii Vechi, din judetul Suceava, este in continuare in stare critica, fiind monitorizat de opt medici din cadrul Spitatalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu”, din Iasi, scrie Mediafax. Medicii ieseni de la Spitalul…

- Starea pilotului ranit grav in accidentul aviatic de la Fratautii Vechi, judetul Suceava, este stationara, medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi precizand ca barbatul nu a fost operat si este in continuare la Terapie Intensiva. ”Nu au aparut lucruri noi, starea pacientului este stationara.…