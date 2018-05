Stiri pe aceeasi tema

- Victor Spirescu, primul roman care a “invadat” Marea Britanie, a murit la inceputul anului dupa ce s-a rasturnat cu vehiculul. Acum, noi detalii despre acest accident ies la iveala, dupa ce anchetatorii englezi l-au audiat pe prietenul acestuia, care se afla alaturi de Spirescu in masina si care a scapat…

- BOK Construction, firma unui sucevean care s-a stabilit in Marea Britanie, a primit un premiu la un eveniment important de afaceri ce a avut loc in Anglia. Compania de constructii este una romaneasca, ce isi are sediul la Londra si a fost fondata de Constantin Boca, un tanar din comuna suceveana Botosana.

- Un preot ortodox din Grosii Tiblesului, Maramures, construieste o manastire in Marea Britanie, langa Londra. A fost cumparat deja un hectar si jumatate de teren, iar acum se lucreaza la proiectul pentru noua biserica.

- Un ziarist rus de investigații care a scris despre moartea mercenarilor de la Wagner Group in Siria a murit la spital, dupa ce a cazut de la etajul patru al cladirii in care locuia, anunța BBC .

- “Conform certificatelor medico-legale constatatoare emise de Serviciul de Medicina Legala Neamt, cauza decesului a fost aceeasi in toate cele noua cazuri si este vorba de insuficienta cardio-respiratorie acuta si asfixie mecanica prin inec”, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Romanii din Marea Britanie fac contrabanda cu țigari pe Facebook. Țigarete romanești se vand atat prin intermediul grupurilor de discuții create de romani, cat și prin aplicația Marketplace. La astfel de practici recurs și alți est europeni, precum rușii sau polonezii stabiliți in Regatul Unit, scrie…