- Adina Postelnicu, membra a trupei Heaven, trece prin momente cumplite. Tatal artistei a murit și aceata nu i-a putut fi alaturi in ultimele momente. Adina de la Heaven se afla in vacanța cu iubitul sau, Glance, in Liban cand a aflat ca tatal sau a decedat ca urmare a unui stop cardiorespirator. Artista…

- Sotul ministrului de interne Carmen Dan a fost inmormantat in comuna natala Radulești, din județul Teleorman. Consatenii care l-au condus pe ultimul drum spun ca au pierdut un prieten bun, un om cumsecade care i-a ajutat ori de cate ori le-a fost greu. „Cadavrul nu are urme de violenta, iar la prima…

- Dupa 15 ani de relație, Adina a devenit soția lui Alexandru Bourceanu și in fața lui Dumnezeu. Cununia a avut loc la malul Marii Egee, pe una dintre plajele din Thassos. Partenera fotbalistului a stralucit intr-o rochie alba de mireasa vaporoasa și cu un decolteu pana la buric. Stransa in talie, ținuta…

- Elena Ionescu se afla pe suta de metri cu sarcina. Vedeta a ales deja numele bebelușului și chiar s-a apucat de organizarea botezului. Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, urmeaza sa devina mamica pentru prima oara peste foarte puțin timp. Artista s-a casatorit in secret anul acesta cu…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala despre sinuciderea lui Avicii. Moartea celebrului DJ a indoliat o lume intreaga. Familia lui a dezvaluit ca artistul și-a luat viața și ca suferea de depresie și anxietate. Avicii a fost gasit mort pe 20 aprilie, in Oman, la varsta de 28 de ani. (Afla aici cum…