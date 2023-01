Stiri pe aceeasi tema

- Ana Oros Daraban este numele femeii care și-a gasit sfarșitul langa Lacul Morii, in București, dupa ce a fost sfașiata de caini. Acum, noi detalii despre femeia de 44 de ani ies la iveala, unul dintre ele fiind faptul ca era angajata la Primaria Capitalei.

- O femeie nascuta in Baia Mare a fost ucisa de caini in timp ce alerga pe malul unui lac. Mai fusese atacata o data in aceeasi zona O femeie de 43 de ani a murit astazi, 21 ianuarie, dupa ce a fost atacata de o haita de caini langa Lacul Morii, din sectorul 6. Surse din Poliție au confirmat pentru Libertatea…

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit, sambata, dupa ce a fost atacata de o haina de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Conform unor surse judiciare, in luna aprilie a anului trecut femeia a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost atacata de caini in aceeași zona. Poliția…

- O femeie care a iesit la alergat in zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Capitalei a fost omorata de caini sambata.Oficial de la Politie "Astazi, 21 ianuarie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 20 Politie au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca o…

