Noi detalii despre limitarea plăților cash, de anul viitor Guvernul schimba regulile in ceea ce privește folosirea banilor cash, iar in urmatorii doi ani, ar urma sa facem tot mai puține plați in numerar. Legea prevede limite clare atat pentru persoane fizice, cat și pentru persoane juridice, privind sumele maxime care pot fi platite cash. Proiectul a fost adoptat in Parlament și se afla acum la Curtea Constituționala. Pentru plațile facute in magazine, de anul viitor ar urma sa putem plati doar 5.000 lei cash, iar sumele care depașesc acest prag trebuie achitate cu cardul. O astfel de limita exista și in prezent, dar sumele scad acum, de la an la an.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

