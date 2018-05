Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor a spus ca pentru acest an toate platile se regasesc in buget. "Pentru acest an, toate platile se regasesc in buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii si salarii in acest an. Absolut deloc. Un guvern de stanga, in orice situatie, nu va afecta veniturile populatiei.…

- Varujan Vosganian, vicepresedinte al ALDE, s-a pronuntat marti categoric impotriva preluarii banilor din Pilonul II de pensii, cel administrat privat, la pilonul de stat. "Preluarea banilor de la Pilonul II la Pilonul I ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz si asa ceva nu cred ca e…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca este prematura o discutie cu privire la suspendarea contributiilor la Pilonul II de pensii inainte de o analiza. El sustine ca nimeni nu are intentia de a “face ceva pe ascuns”, afirmand ca Guvernul “nu face decat sa actioneze pentru binele…

- 'In conturile fondurilor de pensii private obligatorii din Romania, 7 la numar, s-au strans peste 9 miliarde de euro. Peste 60% din aceste sume finanteaza deficitul bugetar sau datoria publica deoarece sunt investite in obligatiuni emise de statul roman, iar 20% din aceste sume asigura lichiditatea…

- „Romanii vor avea posibilitatea sa opteze intre Pilonul I și Pilonul II de pensii. Nu vreau sa ma antepronunț pentru ca avem o discuție la nivelul Guvernului și vom ieși cu un pachet integrat și integral pe toate aceste masuri”, a declarat Eugen Teodorovici. Intrebat cum poate fi concurența intre…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, spune ca mecanismul pentru transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I ar putea fi pus pe masa Guvernului pana la finalul primului semestru al acestui an. Este o concurenta, un mecanism transparent si logic. Cand lansam in piata un astfel de mecanism, va…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…