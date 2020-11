Un angajat al unitații medicale a povestit pentru Observator News ca medicii si-ar fi dezinfectat combinezoanele de unica folosinta pentru ca nu aveau destule. De asemenea, acesta a vorbit și despre intervenția medicului erou Catalin Denciu.„S-a mai dat si cu dezinfectant. Se dezinfecteaza, nu se schimba de combinezoane. Si dezinfectantul asta e tot cu alcool. S-o aprins el. Combinezoanele astea sunt din hartie”, a spus angajatul spitalului SJU Neamț care a fost in unitatea medicala in momentul in care a izbucnit incendiul.Acesta a spus pentru ObservatorNews ca medicii si-ar fi dezinfectat combinezoanele…