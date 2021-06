Noi detalii despre crimele de la Onești. Date din rechizitoriu Agresorul de la Onești și-a planificat in detaliu intreaga crima pe care urma sa o comita. Este vorba despre barbatul care in luna aprilie care a omorat doi muncitori care lucrau in fostul sau apartament și pe care ii sechestrase. Barbatul și-a dorit ca totul sa fie public. Inainte de a ajunge la locuința, el i-a cerut sotiei sa ia legatura cu o televiziune locala – lucru pe care aceasta l-a si facut – dar si sa transmita live, pe Facebook, ceea ce s-a intamplat dupa ce i-a luat ostatici pe cei doi muncitori. Citește și ITM: Angajatorul muncitorilor uciși in apartamentul din Onești, vinovat Pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Barbatul care, in luna aprilie, a omorat doi muncitori intr-un apartament din Onesti care ii apartinuse si-a planificat crima si a vrut ca totul sa fie public. Inca dinainte de a ajunge la apartament, el a cerut sotiei sa ia legatura cu o televiziune locala - lucru pe care aceasta l-a si facut –…

- Gheorghe Moroșan, suspect in cazul crimelor de la Onești, a fost trimis in judecata, de procurorii Parchetului de pe Langa Tribunalul Bacau. Autorul rapirii de pe 1 martie 2021, este acuzat de lipsire de libertate, omor calificat și tulburarea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

