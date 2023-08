Noi detalii despre copila dispărută din raionul Rîșcani O minora de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani a parasit ieri domiciliul, in jurul orei 18:00 și nu s-a mai intors. 16:26 // Poliția anunța ca fetița de la Rișcani a fost gasita decedata, intr-o casa parasita din localitate. "Doi barbați suspectați de omorul copilei au fost reținuți de polițiști. Colegii noștri intreprind la fața locului toate masurile investigativ-operative și de urmar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Minora de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani, care a disparut luni, 7 august, fara urma, a fost gasita decedata intr-o casa parasita din localitate. Poliția a reținut doi suspecți. Astfel, potrivit poliței, minora a plecat luni de acasa și a disparut fara urma. Pe parcursul nopții, polițiștii din…

- O minora de 7 ani din satul Recea, raionul Rișcani a parasit ieri domiciliul, in jurul orei 18:00, și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii acesteia. Polițiștii din nordul țarii s-au mobilizat și pe tot parcursul nopții au desfașurat și continua sa desfașoare și la moment acțiuni intense de localizare…

- O fata de 11 ani a fost data disparuta. Elena Mihaela este de loc din Ilfov și ar fi plecat voluntar de acasa. Cum familia sa nu a putut sa afle ce s-a intamplat cu ea, a alertat autoritațile, in speranța ca o vor gasi.

- Un barbat in varsta de 29 de ani, din raionul Drochia, și-a pierdut viața in urma unui accident rutier produs pe traseul M-5, in apropierea satului Grinauți, raionul Rișcani. Ulterior, la fața locului polițiștii au stabilit preliminar ca barbatul, conducand un Volkswagen cu viteza excesiva a ieșit pe…

- Coliziune de coșmar, in apropierea satului Chetrosu , din raionul Drochia. Un barbat in varsta de 46 de ani a decedat, iar alți 3 au ajuns la spital dupa ce mașinile in care se aflau s-au tamponat frontal. Tragicul accident s-a produs joi, 19 iulie, aproape de ora 16.00. Preliminar, potrivit oamenilor…

- Crima de la Gradin Botanica, Craiova. Apar noi informații șocante din crima de la Gradina Botanica din Craiova. Copila de 14 ani, Melis, a fost prima care a sunat la 112 inainte de a fi ucisa și a apucat sa spuna ca un individ mascat i-a injunghiat iubitul cu maceta. Emanuel, tanarul care a pierdut…

- Tragedie intr-o localitate din raionul Edineț. Marți, 20 iunie, in jurul orei 11:00, Poliția a fost sesizata despre faptul ca o copila de 7 ani a fost impușcata din imprudența de verișorul ei de 8 ani, scrie Jurnal.md. Preliminar, la fața locului polițiștii au stabilit ca minorii se aflau in grija bunicii…

- A trecut jumatate de an de cand Madalina Cojocari, fetița de 12 ani originara din Republica Moldova și disparuta in SUA, a fost vazuta ultima data coborand din autobuzul școlar. Poliția americana continua cautarile.