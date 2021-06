Noi detalii despre certificatul de vaccinare Covid: De unde poate fi descărcat documentul? Romanii vor descarca certificatul verde de vaccinare de pe un portal securizat al STS. Certificatul digital va fi lansat la nivel european la inceputul lunii iulie. Documentul va fi disponibil in Romania de luna viitoare. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a precizat ca procedurile sunt in curs de finalizare. STS va pune la dispoziție un portal securizat, de unde romanii vor putea descarca certificatele. Codul QR va garanta veridicitatea documentului, a mai spus Baciu. „Pentru a avea o abordare uniforma la nivel european s-a creat acest certificat digital european privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

