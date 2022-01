Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul Constantin Popescu a fost audiat timp de o ora și jumatate. El a spus ca nu se afla in misiune, insa avea semnalele luminoase pornite pentru a putea fi observat. El nu le-a vazut pe cele doua fetițe, nici nu a știut ca sunt doua, fiind concentrat pe ceea ce s-a intamplat cu Raisa. Agentul…

- Au inceput audierile in cazul tragicului accident in care doua fetițe au fost spulberate pe trecerea de pietoni de un polițist de la Secția 5 de Poliție din Capitala. La audieri, martorii au facut și ei marturii șocante, a dezvaluit, sambata, Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei. “Ancheta se desfașoara…

- Principalele declarații ale purtatorului de cuvant al Parchetului, Radu Calin, in cazul accidentului ce a avut loc joi, in București, cand o fetița a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni și o alta se afla in stare grava in spital.Agentul de poliției nu a respectat limita maxima de viteza…

- „Transmit condoleanțe familiei vreau sa-mi cer scuze pentru cele intamplate. Dumnezeu sa odihneasca in pace pe Raisa și ii doresc insanatoșire grabnica fetiței care a fost ranita in accident.Procurorii au demarat cercetari pentru a dispune masurile legale. Polițistul e sub control judiciar pe 60 de…

- Polițistul care a lovit cele doua fete pe trecerea de pietoni de pe bulevardul Laminorului din București a fost pus sub control judiciar de procurori. Dupa audierile de la Parchet, cand jurnaliștii au incercat sa ii puna intrebari., polițistul a fost violent, i-a bruscat și i-a impins, ca sa scape de…

- Parchetul a contrazis comunicatul oficial al Poliției și anunța ca polițistul care a omorat un copil pe trecerea de pietoni in București nu era in misiune, chiar daca avea girofarul pornit.