- Peste trei sferturi dintre cetatenii britanici, 78%, nu sunt multumiti de felul in care guvernul britanic gestioneaza Brexitul, iar 50% doresc un nou referendum in care ar putea vota ramanerea in Uniunea Europeana, conform unui sondaj Sky News, transmite News.ro . Sondajul arata, de asemenea, ca 74%…

- Guvernul este pregatit sa gestioneze oricare dintre posibilele scenarii de evolutie a negocierilor in procesul Brexit, a afirmat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, miercuri, la dezbaterea la nivel de experti „Brexit, incotro? Perspectivele retragerii Marii Britanii din Uniunea…

- Aproape jumatate dintre cetațenii britanici vor organizarea unui nou referendum pe tema apartenenței țarii la Uniunea Europeana, arata un sondaj comandat de postul ITV. Potrivit sondajului, 48% dintre cetațenii Marii Britanii vor un nou referendum pe tema apartenenței la Uniunea Europeana, in timp ce…

- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, informeaza Mediafax. Mandatul european de arestare prevede ca statele membre sa-si predea cetatenii unei alte…

- In perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, tot mai multi britanici obtin cetatenia germana, procentajul lor crescand cu 162% in 2017, potrivit Biroului Federal de Statistica al Germaniei.