- Apar informații șocante in ancheta desfașurata de organele competente din Romania cu scopul de a descoperi cine este mana criminala din spatele atentatului cu bomba de la Arad, in care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan. Astfel, specialiștii au reușit sa afle exact ce a facut barbatul inainte sa…

- Cu cinzi zile inainte sa moara in explozia masinii, Ioan Crisan a mers la o vulcanizare unde a stat 15-20 de minute ca sa schimbe doua anvelope si sa comute o roata de la masina sa, Mercesez Benz. Marius Stoia și angajații lui sunt șocați de ceea ce s-a intamplat cu clientul lor, anunța Mediafax.…

- Procurorul care conduce ancheta in cazul asasinarii omului de afaceri aradean Ioan Crisan a dispus efectuarea mai multor expertize si constatari criminalistice, a anuntat, luni, Parchetul General. Ancheta vizeaza infractiunea de omor calificat cu premeditare, incadrarea initiala fiind cea de omor. Parchetul…

- Noi detalii despre cazul afaceristului din Arad care a fost omorat in stil mafiot! Dezvaluiri despre atacul lui Ioan Crișan. Ce s-a aflat abia acum? Detalii despre uciderea lui Ioan Crișan, afaceristul din Arad Cazul afaceristului din Arad omorat a șocat o țara intreaga. Au aparut speculații care indica…

- Pana in prezent, au fost audiați mai mulți locatari din preajma parcarii supermarket-ului din Arad.Deși ancheta este abia la inceput, se contureaza totuși din ce in ce mai mult ipoteza unei crime.Sursele citate susțin ca explozoibilul ar fi fost acționat de la distanța. In plus de asta, spun aceleași…

- "Romania a fost ferita, o lunga perioada de timp, de astfel de atentate. Avem institutii care vegheaza la apararea vietii si sigurantei cetatenilor romani si este, din punctul meu de vedere, o tara sigura. Romania are institutii profesioniste care vegheaza la apararea sigurantei. Nu se afla despre cate…

- O mașina a explodat sâmbata în parcarea unui supermarket din Arad, iar înauntrul mașinii a fost gasit un barbat carbonizat. Barbatul care a murit era un cunosct om de afaceri din Arad, Ioan Crișan, portivit unor surse din rândul ancheatorilor.…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, au declarat, pentru AGERPRES, surse din randul anchetatorilor. Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece.…