- Polițiștii care investigheaza uciderea lui Shinzo Abe precizeaza ca suspectul avea ranchiuna fața de ”o organizație specifica” și l-a impușcat pe fostul premier al Japoniei crezand ca acesta facea parte din grupul respectiv, relateaza BBC . Anchetatorii nu au dat detalii despre organizația pe care barbatul…

- Politistii au descoperit ca, pe langa armele facute manual, barbatul care l-a impușcat pe Shinzo Abe ținea in casa mai multe posibile dispozitive explozive in casa. Agentia de presa NHK a relatat ca genistii se pregatesc sa efectueze o explozie controlata in locuința acestuia, potrivit BBC. Totodata,…

- Polițiștii l-au identificat pe asasinul fostului premier al Japoniei. Cine l-a ucis pe Shinzo Abe in timpul discursului de astazi. Mai multe imagini cu vinovatul au circulat pe rețelele de socializare.

- O femeie din localitatea Scheia, judetul Suceava, a chemat Politia, dupa ce fostul concubin a intrat fara drept in curtea locuintei sale, alaturi de mai multi barbati. Atacatorii au distrus doua geamuri si i-au adresat proprietarei amenintari cu acte de violenta. Politistii i-au propus femeii eliberarea…

- Un barbat și fiica lui au fost gasiți morți, luni dimineața, in locuința lor din Calarași. Chiriașul lor a fost cel care a alertat poliția. A Alarma a fost data in aceasta dimineața de chiriașul celor doi, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție și o ambulanța. Barbatul, in varsta…