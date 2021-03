Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița care a provocat accidentul mortal care a avut loc sambata, in București, a fost chemata din nou la audieri. In urma accidentului a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Șoferul mașinii care a provocat tragedia este o femeie in varsta de 56 de ani. Potrivit Digi24 , femeia a…

- In urma incidentului de duminica seara de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala a fost deschisa o ancheta. „Cu privire la situația inregistrata in seara de 21 februarie la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Secția 18 Poliție efectueaza cercetari, sub supravegherea…

- Autoritațile au anunțat inițial ca in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din București au murit patru persoane. Ulterior ministrul de Interne Lucian Bode a confirmat un al cincilea deces. Din primele informații se pare ca al cincilea cadavru carbonizat a fost…

- Patriarhia Romana a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiilor celor cinci persoane care au decedat in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din București. „Am aflat cu durere despre tragedia provocata de incendiul din spitalul „Matei Balș” din București,…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- Un copil de 13 ani este resuscitat de paramedici, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care se deplasa pe strada Gherghitei dinspre soseaua Colentina…

- Expertizele oficiale confirma ceea ce Doina Pana banuia inca din 2019. In timpul mandatului sau la Ministerul Apelor și Padurilor, bistrițeanca a fost otravita. Se pare ca aceasta a fost otravita cu mercur. Potrivit Antena 3, expertizele oficiale confirma faptul ca Doina Pana a fost otravita pe vremea…

- Percheziții de amploare in Capitala, dupa ce o cladire de patrimoniu a fost demolata ilegal. Este vorba despre un imobil aflat in centrul orașului, in apropiere de Secția 1 de poliție, care a fost distrus in urma cu doi ani, iar in locul lui a fost construit un bloc modern. Polițiștii și procurorii…