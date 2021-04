Jucatorul de golf Tiger Woods, in varsta de 45 de ani, a suferit un accident de mașina cumplit, in luna februarie, paramedicii și pompierii facand atunci eforturi mari pentru a-l descarcera. In prezent s-a ajuns la concluzia ca Woods conducea aproape de dublul limitei de viteza de 45 mph (72 km/h), cand a suferit accidentul de mașina, potrivit șefului poliției din Los Angeles, citat de BBC. Potrivit poliției, mașina lui Woods a parasit carosabilul cu o viteza de aproximativ 84-87 mph (135-140 km/h) și s-a rostogolit de mai multe ori. Woods a fost eliberat din spital la inceputul acestei luni,…