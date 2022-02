Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, ca Uniunea Europeana poate rezista fara gaz rusesc, dupa ce si-a incheiat pregatirile pentru eventualitatea sistarii livrarilor de gaze din Rusia, transmite dpa. „Astazi pot spune ca,…

- Fortele concentrate de Rusia in apropierea frontierelor cu Ucraina se ridica probabil la 190.000 de soldati, a estimat vineri ambasadorul SUA la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) intr-o declaratie la o reuniune a acestui forum paneuropean cu sediul la Viena privind criza din…

- Rusia a deplasat în ultimele zile aproximativ 30.000 de trupe de lupta și arme moderne în Belarus, cea mai mare desfașurare militara a Moscovei în aceasta țara de la sfârșitul Razboiului Rece, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. Desfașurarea…

- Riscul unei invazii rusești in Ucraina sporește tensiunea in Europa. NATO intarește așa-numita forța de descurajare, trimițand mai multe nave militare și avioane pe flancul estic al Alianței. Ministrul ucrainean al Apararii, Alexei Reznikov, a ca nu a primit pana acum nicio informație care sa indice…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri in apropierea granitei cu Ucraina, in timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina, relateaza…

- Aproximativ 3.000 de militari rusi au initiat, marti, exercitii cu munitie reala in zone din vestul Rusiei, inclusiv in apropierea Ucrainei, in contextul tensiunilor cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentiile de presa Interfax si Reuters. Exercitiile militare se desfasoara in regiunea…

- Consiliul European a decis sa acorde fortelor armate ucrainene un ajutor de securitate in valoare de 31 de milioane de euro, a anuntat joi ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Banii vor fi cheltuiti pe medicamente, tehnologie, deminare, logistica si…