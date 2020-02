Noi descoperiri la Pompei! Fresce viu colorate şi inscripţii inedite Fresce viu colorate si inscriptii inedite se numara printre comorile descoperite in timpul restaurarii masive a celebrului sit arheologic Pompei. Procesul de restaurare a celui mai vizitat obiectiv turistic din Italia, dupa Colosseumul din Roma, a inceput in 2014 si s-a incheiat marti. In timpul procesului de restaurare, mai mulți specialisti s-au ocupat de consolidarea zidurilor, repararea structurilor pe cale sa se darame si de curatarea unor zone din situl Pompei, potrivit Mediafax.ro. Citește și: Moise Guran iese la atac: Așa greu de spus devine adevarul, atunci cand intri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

