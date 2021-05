Stiri pe aceeasi tema

- Sute de manifestanti fara masti au protestat sambata la Bruxelles, in apropierea institutiilor Uniunii Europene, scandand 'Libertate!', impotriva restrictiilor impuse pentru combatarea pandemiei de COVID-19, relateaza Agerpres.

- Maratonul vaccinarii impotriva COVID-19 continua și astazi la Chișinau. La Palatul Republicii sunt 20 de puncte de imunizare si sunt disponibile patru feluri de vaccin: Pfizer, Astrazeneca, Coronavac si Sinopharm.

- Mii de manifestanți s-au strans in Berlin, miercuri, pentru a protesta fata de o lege pe care parlamentul urmeaza sa o adopte in vederea acordarii guvernului federal de puteri sporite pentru a impune restricții uniforme la nivel național, relateaza Reuter

- Protestul AUR împotriva restricțiilor și a vaccinarii a ajuns pâna în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Membrii partitudului și simpatizanți Alianței pentru Unitatea Românilor (AUR) din Cluj au scandat împotriva restricțiilor și a vaccinarii…

- Sute de manifestanti au venit, duminica dupa amiaza, la o actiune de protest fata de proiectul de lege referitor la vaccinarea obligatorie, aflat in dezbatere parlamentara, organizarea acestei intruniri fiind a Aliantei Parintilor. Copresedintele AUR George Simion a declarat ca a venit la…

- AUR a informat joi ca nu se opune vaccinarii, ci doar contra obligativitatii acesteia, mentionand ca interventiile sau tratamentele medicale trebuie sa fie "optionale" si "liber consimtite" de pacienti. In opinia AUR, PNL si USR PLUS incearca sa impuna vaccinarea obligatorie "mascata". "Alianta pentru…