Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borisov s-a întâlnit cu ambasadorul SUA la Sofia Herro Mustafa, a anunțat postul de televiziune bTv, precizând ca aceasta întâlnire a fost confirmata și de Serviciul de presa al guvernului bulgar. Nu a fost oferita nicio informație oficiala privind…

- Opozitia socialista din Bulgaria a elaborat, miercuri, o motiune de cenzura contra guvernului condus de premierul Boiko Borisov si a cerut demisia acestuia pe fondul protestelor din intreaga tara impotriva coruptiei, relateaza Reuters si dpa potrivit Agerpres. Dezbaterile si supunerea la vot a acestei…

- Mii de bulgari au iesit in strada duminica pentru a patra seara consecutiv demonstrand impotriva coruptiei si cerand demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, potrivit R eures. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand…

- Mii de bulgari au iesit in strada duminica pentru a patra seara consecutiv protestand impotriva coruptiei si cerand demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, informeaza luni France Presse, conform agerpres.ro. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva…

- Mii de bulgari au iesit din nou ieri in strada ca sa protesteze impotriva coruptiei. Ei au cerut demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov.La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii…

- Membrii Delegatiei USR PLUS in Parlamentul European au transmis o scrisoare catre premierul Ludovic Orban in care ii cer pregatirea unui atac pe cale juridica la Curtea de Justitie a UE pentru contestarea si anularea actelor normative care fac parte din Pachetul de mobilitate. Printre regulile vizate…

- Majoritatea tarilor europene au depasit perioada de varf a epidemiei noului coronavirus - cu exceptia a cinci tari, intre care si Romania si Marea Britanie - a anuntat luni directoarea agentiei sanitare a Uniunii Europene (UE), care contrazice astfel un anunt in acest sens al Guvernului britanic, relateaza…

- Cabinetul de Miniștri de la Kiev a decis, intr-o ședința a Guvernului, prelungirea pina la 22 mai a masurilor de carantina impuse pentru a preveni raspindirea noului tip de coronavirus, scrie agentia RBC. „Este important sa finalizam corect procesul de carantina. Acum vedem ca OMS a extins regimul global…