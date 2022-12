Presedintele Vladimir Putin a promis, miercuri, ca Rusia isi va atinge toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina si ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar in acest scop, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, la Moscova, Putin i-a […] The post Noi declarații de razboi de la Kremlin. Putin: racheta „Satan II” va fi pregatita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .