- Costurile de funcționare a Centrelor de plasament temporar pentru refugiați, aflate in subordinea autoritaților publice centrale, vor fi acoperite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ministerul Finanțelor va aloca resursele necesare pentru funcționarea centrelor, care se afla in gestiunea primariilor…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale coordoneaza procesul de aprobare și finanțare a Centrelor de plasament temporar pentru refugiați, prin intermediul Agenției Naționale de Asistența Sociala. De asemenea, organizeaza recepția și distribuția ajutoarelor umanitare și a donațiilor prin depozitele de…

- Cancelaria de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și autoritațile locale vor primi 12 milioane lei pentru gestionarea crizei. Fondurile au fost acumulate pina la data de 04 martie 2022, in contul de donații deschis de catre Ministerul Finanțelor. Decizia a fost luata in cadrul ședinței Comisiei…

- Copiii din Ucraina, identificați neinsoțiți la hotarul Republicii Moldova, sint cazați intr-un centru de plasament temporar creat in localitatea Carpineni din municipiul Hincești, anunța Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Datele de contact ale Centrului sint: strada Gagarin, 7, satul Carpineni,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, mai multe hotarari cu privire la recensamantul populatiei si locuintelor din tara noastra, acte normative care cuprind clarificari si simplificari in activitatea de recenzare, de natura sa asigure un plus de accesibilitate pentru populatie si de cointeresare pentru…

- De maine, 1 februarie, va incepe recensamantul al populației. Guvernul a aprobat, in ședința de luni, mai multe hotarari cu privire la recensamantul populației și locuințelor din țara noastra, acte normative care cuprind clarificari si simplificari in activitatea de recenzare. Ultimul recensamant in…