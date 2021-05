Noi decizii pregatite de Guvern pentru concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate, anterior prin HG nr. 52/2011.In nota de fundamentare a actului normativ se arata ca in modificarile avute in vedere prin proiectul de HG se propun, printre altele: „eliminarea din cuprinsul normelor metodologice a prevederilor referitoare la plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea…