Talentată mai sunt!

Sunt o fată de la… Nu, nu, nu… Asta e altă belea, alt refren, alt film… Sunt o fată, parol, maică, talentată! Da' talentată rău… Băi, dacă n-am un talent… Nu-i vorbă, că am io mai multe. Pe lângă faptul că m-a făcut mama talentată, am mai şi devenit… Deci, sunt ceva de n-a văzut Parisu', Tokio şi Istanbulu'. Luate aleatoriu oraşele astea. Am, mereu, da' mereu,…