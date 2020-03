Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…

- Pandemia de coronaviurs continua sa faca victime. Romania a ajuns azi la 14 decese din cauza COVID-19. Un barbat de 52 de ani a murit azi, la Spitalul Clinic de Urgența din Suceava, potrivit Digi24. Acesta fusese diagnosticat cu coronavirus pe 23 martie. Pe langa asta, suceveanul suferea și de obezitate.…

- Un numar de 606 persoane din judetul Timis se afla in izolare la domiciliu din cauza coronavirusului, dupa ce fie au revenit din Italia in ultimele zile, fie au luat contact cu persoanele confirmate cu acest virus. In judet nu exista nicio persoana in carantina, iar in spital sunt internate trei persoane…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca sunt 4.172 locuri de carantina la nivel national, in 125 de locatii aflate in 121 de localitati din 40 de judete. De asemenea, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca sunt disponibile in jur de 2.500 de paturi in toate sectiile…