Noi decese din cauza coronavirusului anunțate în România. Bilanțul a ajuns la 524 Romania a trecut, miercuri dimineața, de pragul de 500 de decese din cauza infectarii cu coronavirus, dupa ce autoritațile au anunțat o serie de noi decese. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri dupa-amiaza un nou val de decese la persoane infectate cu COVID 19, astfel bilanțul total al victimelor a ajuns la 524. Deces 513 Barbat, 93 ani din județul Suceava. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Suceava. Data recoltare proba: 16.04.2020 . Data confirmarii: 16.04.2020 . Data decesului: 20.04.2020 . Comorbiditați: Hipertensiune arteriala. Cardiopatie ischemica.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: 22 aprilie, 21.45 Deces 520: Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Arad – Secția ATI (ventilat mecanic). Data confirmarii: 08.04.2020 Data decesului: 22.04.2020. Comorbiditați: Insuficiența renala cronica (dializa). Hidrotorax drept. Deces…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca alte 7 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania. Bilanțul total a ajuns la 519 decese. Deces 513 Barbat, 93 ani din județul Suceava. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Suceava. Data recoltare proba: 16.04.2020 . Data confirmarii:…

- UPDATE: 22 aprilie, 18, 45 Deces 517 Barbat, 51 ani din județul Ialomița. Data internarii: 02.04.2020 Spitalul Orașenesc Țandarei 04.04.2020 transfer Spital Fetești; 10.04.2020 transfer Spitalul Județean de Urgența Slobozia. Data recoltare proba: 03.04.2020. Data confirmarii: 04.04.2020 Data decesului:…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, Poliția a plasat in carantina instituționalizata 1.290 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 50 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Alexandru Sinea, directorul DSP Alba a transmis ca raportarea de la ora 13.00 conține cele 2 cazuri de aseara, care nu au fost scazute din statistici. Cele 7 cazuri sunt raportate la un numar de aproximativ 600 de teste efectuate in total, inclusiv azi, potrivit reprezentanților DSP Alba. Potrivit acestora,…

- Grupul de comunicare strategica a anuntat cifrele oficiale in privinta numarului de persoane infectate cu coronavirus din Romania. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, Poliția a plasat in carantina instituționalizata 1.290de persoane care nu au respectat perioada…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana astazi, 2 aprilie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19, din care 9 persoane sunt din județul Alba. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 267 au fost declarate vindecate și externate din…

- Persoanele varstnice care doresc sa ramana active si sa isi asume un nou rol social pot face voluntariat pentru copiii vulnerabili care frecventeaza centre sociale de tip scoala dupa scoala din mai multe judete din Romania. Seniorii au ocazia sa isi valorifice experienta, pasiunea sau talentul pentru…