- Laboratorul clandestin descoperit de procurorii DIICOT in judetul Bacau a avut pe stoc produse si substante active suficiente pentru producerea a peste un milion de doze de anabolizante (sub forma de comprimate, fiole, flacoane sau pulberi), noteaza Agerpres. DIICOT a anuntat rezultatele perchezitiilor…

