Noi date din atentatul de la Arad: Bomba a fost adusă din Serbia Ies la iveala noi informații despre atentatul de la Arad in urma caruia a murit un cunoscut om de afaceri local. Apare o noua ipoteza șocanta in cazul asasinarii omului de afaceri din Arad. Presa locala scrie despre faptul ca bomba care l-ar fi omorat pe Ioan Crișan ar fi fost adusa din Serbia și ar fi costat 3.000 de euro. Intre timp, au aparut noi imagini de la momentul exploziei. Bomba care l-a ucis pe afaceristul Ioan Crișan ar putea proveni din Serbia, scrie presa locala. Oamenii legii investigheaza in acest context posibilitatea procurarii unui astfel de explozibil , care ar fi putut costa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

