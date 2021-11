Noi date despre vaccinul Sputnik V. Ce eficacitate are serul anti COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul rusesc Sputnik V a demonstrat o eficacitate de 96,3% impotriva COVID-19 in timpul campaniei de vaccinare din Belarus, a anuntat miercuri Fondul rus de investitii directe (RDIF), in scadere comparativ cu eficacitatea de 97,2% raportata in septembrie, informeaza Reuters. RDIF, care comercializeaza…

- Prima opțiune recomandata este administrarea unui ser ARN mesager, insa este și acceptata varianta unei a doua doze de la același producator. Vaccinul anti-Covid produs de compania Johnson & Johnson este ultimul de acest tip aprobat in Uniunea Europeana, dupa celelalte trei seruri produse de Pfizer/BioNTech,…

- Un nou vaccin va incepe sa fie utilizat. Este vorba despre serul produs de compania americana Novavax. Vaccinul, denumit Covovax, va fi pentru prima data utilizat in Indonezia, prima tara care a autorizat folosirea lui.

- In timp ce lumea s-a concentrat pe pandemia de Covid-19, cercetatorii au anunțat o performanța istorica – primul vaccin de prevenire a malariei, boala care ucide de milenii in special copii. Dupa aproximativ un secol de cercetare, oamenii de știința au reușit sa gaseasca serul care sa previna malaria.…

- Comitetul consultativ pentru vaccinare din Germania (STIKO) a recomandat joi administrarea unei doze de rapel cu un vaccin ARN mesager persoanelor vaccinate anti-COVID-19 cu serul in doza unica Johnson & Johnson, din cauza eficacitatii mai reduse a acestuia din urma in fata variantei Delta a…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a recomandat miercuri omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa foloseasca vaccinul Sputnik V pentru urmatorul rapel impotriva COVID-19, in timp ce presedintele turc i-a marturisit ca a folosit Pfizer, relateaza AFP. Cei doi lideri s-au reunit pentru negocieri…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghița transmite ca vaccinul anti-Covid-19 nu protejeaza și impotriva gripei. Serul antigripal este in continuare necesar persoanelor vulnerabile și se poate face deodata cu cel impotriva coronavirusului.