Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane - printre care un copil - din doua familii, una canadiano-romana, cealalta indiana, au fost gasite decedate intr-o zona mlastinoasa din Quebec, Canada, pe unde incercau sa intre ilegal in Statele Unite, a anuntat vineri politia canadiana, precizand ca un al

- Trupurile a șase persoane au fost recuperate joi din raul Sf. Lawrence, din apropierea frontierei dintre Canada și SUA. Victimele proveneau din doua familii – una de origine romana cu pașapoarte canadiene, iar cealalta indiana, anunța AFP.

- Sase persoane ale caror cadavre au fost recuperate joi din fluviul St. Lawrence, de la granita Canadei si Statelor Unite, formau doua familii, de origine romana si indiana, care probabil incercau sa intre ilegal in SUA, a anuntat vineri politia canadiana, citata de presa locala. Printre decedati este…

- Loredana Groza a plecat impreuna cu fiica ei, Elena, in India. Tatal cantareței a vorbit despre alegerea acesteia de a pleca din țara in aceasta perioada. Loredana Groza a luat decizia de a se intoarce in India, insa de data aceasta a luat-o și pe fiica sa, Elena, sa o insoțeasca. Cantareața a dorit…

- Doi copii au murit si alti sase au fost raniti si transportati la spital miercuri dimineata in Canada dupa ce un autobuz s-a izbit de cladirea unei gradinite din orasul Laval, la nord de Montreal, informeaza Agerpres. Poliția nu exclude varianta ca ar fi putut fi un act deliberat. Un copil a fost declarat…

- O tragedie fara margini a avut loc in cursul dimineții de ieri, intr-un apartament din sectorul 5 al Capitalei, acolo unde trei copilași au murit in chinuri cumplite, dupa ce patul in care se aflau a luat foc. Dupa evenimentul cumplit, Poliția a audiat-o pe mama copiilor timp de 11 ore, iar motivul…

- Cel putin 24 de persoane, printre care un numar necunoscut de cetațeni haitieni, au murit sambata, dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe o stanca, in regiunea Piura, la nord de capitala Lima, informeaza AFP. Mai multe persoane au fost de asemenea ranite si transportate la spitale din regiune,…

- Cel puțin trei persoane au murit, iar alte peste 300 au fost ranite dupa cutremurul produs sambata in nord-vestul Iranului, in apropiere de granița cu Turcia, a anunțat presa de stat, citata de Reuters.