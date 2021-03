Noi date despre reacțiile adverse ale vaccinului AstraZeneca - raport al Agenției Europene pentru Medicamente Experții EMA au reiterat ca beneficiile furnizate de vaccinul AstraZeneca depasesc riscurile. ”Beneficiile vaccinului AstraZeneca in protejarea persoanelor de COVID-19, cu riscuri asociate de deces si de spitalizare, prevaleaza in fata riscurilor posibile”, se arata in comunicatul agenției. Vaccinul impotriva COVID-19 de la AstraZeneca și-a schimbat numele in Vaxzevria. Care este motivul Experții nu au exclus total posibilitatea apariției cheagurilor sangvine dupa vaccinare și au recomandat oamenilor sa se adreseze imediat medicilor in cazul apariției unor simptome specifice pentru astfel de afectiuni.”Pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

