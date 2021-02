NOI DATE despre eficacitatea vaccinului Pfizer: ce s-a DESCOPERIT după vaccinarea în masă din Israel Vaccinul Pfizer-BioNTech are o eficacitate de 94% impotriva cazurilor simptomatice de COVID-19, potrivit unui studiu de mare amploare realizat in Israel si publicat miercuri, care a confirmat datele furnizate de studiile clinice ale producatorului si rolul crucial al campaniilor de vaccinare in incheierea pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, conform Agerpres. Citește și: USR, in pana de profesioniști. Viitorul prefect de Timiș s-a remarcat prin apararea unui pedofil "Este vorba despre prima dovada validata de oameni de stiinta pentru eficacitatea unui vaccin in conditiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul Pfizer-BioNTech are o eficacitate de 94% impotriva cazurilor simptomatice de COVID-19, potrivit unui studiu de mare amploare realizat in Israel si publicat miercuri, care a confirmat datele furnizate de studiile clinice ale producatorului si rolul crucial al campaniilor de

- Vaccinarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 nu este contraindicata și se poate realiza dupa vindecare. Daca o persoana este infectata cu noul coronavirus dupa prima doza de vaccin administrata, aceasta va putea fi vaccinata dupa vindecare prin continuarea schemei de vaccinare, fara reluarea…

- In recomandarile sale foarte asteptate, Grupul strategic consultativ al expertilor OMS privind vaccinarea (SAGE) recomanda de asemenea folosirea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca in tari in care sunt prezente si variante ale coronavirusului."Persoanele de peste 65 de ani ar trebui sa primeasca vaccinul",…

- Persoanele programate la vaccinare pentru doza I, in perioada 4-16 februarie, vor primi vaccinul Moderna și vor efectua rapelul la 28 de zile, in conformitate cu indicațiile producatorului acestui tip de vaccin. Streinu-Cercel a caștigat 19.000 euro/luna anul trecut. In 2019, caștigase „doar” 8.500…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford are o eficacitate de 76% impotriva infectiilor simptomatice timp de trei luni dupa prima doza, eficacitatea crescand daca a doua doza este administrata mai tarziu, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza agentia Reuters.…

- Marea Britanie anunț ca va reexamina in detaliu eficacitatea vaccinului anit-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, dupa ce datele publicate miercuri de Israel ridica semne de intrebare in legatura cu imunitatea pe care vaccinul o poate oferi, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres.

- Marea Britanie va reexamina in detaliu eficacitatea vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNtech, ca urmare a unor semne de intrebare ridicate de experti israelieni, relateaza miercuri agentia EFE, potrivit Agerpres. Planul national de imunizare elaborat de guvernul britanic, care prevede…

- In legatura cu situația de la Spitalul Slobozia, unde dozele de vaccin ar fi ajuns in cutii de pizza, autoritațile au facut urmatoarele precizari: Vaccinul Pfizer-BioNtech este livrat de catre producator in cutii cu dimensiunile 230/230/40 mm ce conțin 195 de flacoane a cate 5 doze fiecare. Numarul…