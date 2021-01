Stiri pe aceeasi tema

- Cinci curse directe spre Hurghada, Zanzibar, Ras al Khaimah-Dubai, Republica Dominicana si Maldive sunt organizate, in premiera, din Bucuresti si Cluj-Napoca, in vacanta intersemestriala a elevilor, dupa cererea peste asteptari inregistrata de Revelion pentru destinatiile exotice. Citește…

- Paralela 45 lanseaza noi curse charter spre destinații exotice, inclusiv cu avioane Tarom, dupa cererea mare de Revelion. Cat costa un sejur Paralela 45 lanseaza curse directe spre Hurghada, Zanzibar, Ras al Khaimah-Dubai, Republica Dominicana si Maldive, din Bucuresti si Cluj-Napoca, in vacanta intersemestriala…

- O mare parte dintre romani au plecat deja catre Maldive și Zandibar și nu doar pentru o saptamana sau doua de vacanța, ci unii dintre ei chiar și pentru o luna intreaga. Și-au facut rezevari inca din luna noiembrie și s-au gandit ca daca tot au fost nevoiți sa lucreze anul acesta de acasa, ar putea…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt si Turcia sunt destinatiile externe in care romanii isi vor petrece vacanta de revelion, arata datele touroperatorului Paralela 45, care precizeaza ca o vacanta de sase nopti in Maldive porneste de la 2.000 de euro/persoana, relateaza news.ro Vezi și: Dan Bittman…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt si Turcia sunt destinatiile externe in care romanii isi vor petrece vacanta de revelion, pentru zonele exotice fiind suplimentate curse si prelungite ofertele si in prima parte a anului.

- ”Eturia, in parteneriat cu alti doi touroperatori romani, a decis operarea primelor curse charter catre destinatiile exotice aflate in topul preferintelor turistilor romani: Maldive, Republica Dominicana si Zanzibar”, anunta compania. De asemenea, in acest moment, compania lucreaza la lansarea unei…

- Eturia va opera primele curse charter catre destinații exotice. Cat costa un sejur de noua nopti in Republica Dominicana, la un resort de 4 stele all inclusive Touroperatorul Eturia a anuntat ca va opera primele curse charter din Romania catre Maldive, Republica Dominicana si Zanzibar, ca urmare a cresterii…

- De luni, 16 noiembrie 2020, și pana duminica, 22 noiembrie 2020, va avea loc Targul online de Turism, organizat de DETOUR, una dintre cele mai mari rețele de agenții de turism și turoperare din lume. Targul se va desfașura live, pe platforma online www.dertour.ro , unde iubitorii de vacanțe vor fi…