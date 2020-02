Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe curse aeriene sunt anulate, redirecționate sau intarziate la și de la Cluj-Napoca, din cauza ceții. Sute de oameni stau in aeroport și așteapta, informeaza Mediafax.Doua curse catre Valencia și Liverpool au fost anulate sambatra seara. Cele doua avioane urmau sa plece de la Cluj la orele 18:30,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul canadian Justin Trudeau au cerut sambata, dupa ce Iranul si-a asumat doborarea avionului Boeing al companiei aeriene Ukraine Airlines International (UIA), stabilirea vinovatilor in cazul acestei tragedii care a tinut capul de afis al presei internationale…

- Prabușirea unui colos. Una dintre cele mai mari companii aeriene din lume da in judecata Boeing, din cauza avioanelor 737 MAX Compania aeriana Turkish Airlines se pregateste sa demareze o actiune in justitie impotriva constructorului american de avioane Boeing, din cauza incertitudinilor cu privire…

- O persoana a decedat dupa ce taifunul Kammuri a lovit marti Filipine provocand ploi torentiale care au dus la intreruperea transportului aerian si la inchiderea institutiilor guvernamentale din capitala, autoritatile avertizand asupra pericolului de inundatii, valuri inalte si alunecari de teren,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astazi ca se afla in discuții cu 16 companii aeriene pentru a deschide noi destinații interne și externe de pe Aeroportul ”Ștefan cel Mare”. ”Nu pot astazi sa va spun mai mult de atat dar ne intereseaza foarte mult noi destinații…

- Aproximativ 28.000 de curse aeriene vor fi anulate sau dirijate astfel incat sa ocoleasca Romania, in cazul in care ROMATSA nu iși rezolva problemele financiare, potrivit unui document intern al regiei obținut de Libertatea. Regia care se ocupa cu coordonarea traficului aerian are conturile blocate…

- Lufthansa va anula joi si vineri aproximativ 1.300 de curse aeriene din cauza planificatei greve a sindicatului UFO, care reprezinta personalul de bord in Germania, fiind afectati in jur de 180.000 de pasageri. The post Peste 1000 de curse aeriene anulate, din cauza unei greve. Ce destinații sunt afectate…