Noi cupluri curajoase au spus „Da” celui mai dur test de fidelitate la Insula Iubirii, sezonul opt Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test. Timp de 21 de zile vor locui separat, dar ȋn compania unor ispite mai seducatoare ca oricand, ȋntr-un joc periculos și revelator. Zeci de camere de filmat vor scoate la iveala noi și noi secrete, iar flacara de la ceremoniile focului va face lumina ȋn fiecare relatie, ȋncepand din 15 iulie, ȋn fiecare luni, marti și miercuri, de la 20:30, la Antena 1. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test.

- Cinci noi cupluri curajoase și ȋndragostite, cu mize mari si povesti de viata diferite și-au luat destinul ȋn propriile maini pentru a afla raspunsul la cea mai dura ȋntrebare ȋn cadrul celui mai provocator, dramatic si real test.

- Insula Iubirii sezonul 8 revine la Antena 1 din 15 iulie, iar prezentatorul emisiunii, Radu Valcan, a dat noi detalii despre ceea ce se va intampla in emisiune cu cei care au venit sa iși testeze iubirea. Emisiunea prezentata de Radu Valcan va fi difuzata in fiecare luni, marti si miercuri, de la 20.30,…

- Cine este Marius Troana, unul din tinerii din Alba care participa la Insula Iubirii: Ispita din sezonul 8 are doua saloane și o poveste de viața captivanta Cine este Marius Troana, unul din tinerii din Alba care participa la Insula Iubirii: Ispita din sezonul 8 are doua saloane și o poveste de viața…

- Aurelian Paduraru este ispita la Insula Iubirii, sezonul 8. In momentul acesta se concetreaza pe succesul profesional și nu se gandește la o relație, dar gusta din cand in cand din aventurile de-o noapte, astfel ca experiența show-ului de la Antena 1 i se potrivește de minune.

- Cand incepe noul sezon Insula Iubirii la Antena 1 Prezentat de Radu Valcan, noul sezon Insula Iubirii va aduce in fața telespectatorilor cinci cupluri care vor avea curajul sa-și testeze relația intr-un mod inedit. Premiera va avea loc in aceasta vara, iar telespectatorii sunt invitați sa descopere…

- Antena 1 a anunțat oficial cand incepe Insula iubirii 2024. Sezonul 8 prezentat de Radu Valcan va avea premiera in aceasta vara, iar cinci cupluri iși vor testa relația.Cinci cupluri vor juca totul pe o singura carte, cea a fidelitatii, in compania unor ispite de neoprit, in cel mai nou sezon Insula…

- In urma cu o seara, un concurent i-a dat pe spate pe jurații din sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite. Dupa ce a gatit pentru cei patru chefi bucatari ai show-ului culinar de la Antena 1, tanarul a primit cuțitul de aur chiar din partea lui chef Alexandru Sautner. Iata cine este Mario Madalin Dumitru…