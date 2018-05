Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) s-a intalnit in 21 mai pentru a doua oara in acest an pentru a discuta o serie de aspecte precum recalibrarea amortizorului anticiclic de capital, programul Prima Casa, dezechilibrele structurale ale companiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire, astazi, la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila, potrivit Administratiei Prezidentiale. Seful statului a decis o serie de discutii, separate, mai intai cu conducerea BNR si apoi cu seful Guvernului, pentru medierea intre cele…

- Presedintele Klaus Iohannis, care luni seara a iesit la o plimbare cu bicicleta prin Capitala, a declarat ca a decis sa incerce o mediere intre reprezentantii Guvernului si cei ai Bancii Nationale, pe care in zilele urmatoare in va chema la discutii la Cotroceni, el afirmand ca in ultima perioada “s-a…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi seara, la Antena 3, ca BNR ar trebui sa lucreze pentru diminuarea inflatiei (cresterea preturilor de consum), in conditiile in care acest lucru nu intra in atributiile Bancii Nationale, tinand mai degraba de politica economica si fiscala a Guvernului.

- Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), organism responsabil de politica de macrostabilitate a Romania, din care face parte guvernatorul BNR, ministrul Finantelor si presedintele ASF, a publicat astazi un anunt privind sedinta cruciala de luni, fara…

- Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace macroeconomice, respectiv politica fiscal-bugetara a Guvernului si politica monetara a Bancii Nationale, a declarat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…