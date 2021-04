Ministerul Sanatații a elaborat un ordin prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localitaților. Pe langa rata de incidența a cazurilor Covid-19, se va lua in calcul și nivelul de testare, precum și gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI. Ordinul MS a fost publicat, marți, in Monitorul Oficial. Acesta introduce un […] The post Noi criterii de carantinare a localitaților. Se iau in calcul testarile și gradul de ocupare a paturilor din spitale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .