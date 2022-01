Noi criterii clinice de diagnosticare a COVID. Cine este considerat contact direct

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a prezentat, vineri, scenariile Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) și predicțiile pentru evoluția pandemiei pana la data de 14 februarie. Potrivit acestor estimari, Romania ar putea ajunge la 76.000 de cazuri COVID/zi in prima jumatate a lunii viitoare. …

- Rata de incidența COVID in București a crescut la 5,67 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate luni de Direcția de Sanatate Publica. In urma cu o zi incidenta a fost de 5,17. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie 2021 – […] The…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, este in carantina dupa ce a luat contact direct cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, conformat pozitiv la coronavirus. Marcel Ciolacu a confirmat, la Antena 3, ca este in carantina. El spune ca s-a testat in fiecare zi și rezultatul a fost negativ. Ministrul Culturii,…

- Rata de incidența COVID in București a urcat la 2,57 cazuri la mia de locuitori in 14 zile, potrivit datelor publicate, luni, de Direcția de Sanatate Publica. Potrivit DSP Bucuresti, incidenta imbolnavirilor in Capitala a ajuns la 2,57, valoare care nu a mai fost inregistrata de la sfarsitul lui noiembrie…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, vineri, de 1,42 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat o valoare de 1,14 la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, miercuri, de 2,87 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, incidenta COVID-19 in Bucuresti a fost 3,04. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile este, joi, in Bucuresti de 4,76 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, incidenta COVID a fost 5,03. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie – 16,54 […]…

- Rata de incidența COVID in București a scazut sub pragul de 12 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Vineri, rata de incidența COVID in Capitala este de 11,61 la mie. Este a paisprezecea zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in București.…