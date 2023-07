Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romani vin dinspre Comisia Europeana in aceasta perioada! Ar fi o mare lovitura pentru romani, in contextul in care termenul este unul foarte scurt. CITESTE SI Preturile cerealelor au explodat dupa retragerea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale ale Ucrainei…

- Companiile de asigurare membre UNSAR au platit anul trecut despagubiri in valoare de peste 36,2 milioane lei in baza asigurarilor de calatorie, mai mult decat dublu fața de 2021. Interesul in creștere pentru aceste polițe care, practic, asigura o vacanța fara griji, reiese și din numarul asigurarilor…

- Companiile de asigurare membre ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) au platit anul trecut despagubiri in valoare de peste 36,2 milioane lei in baza asigurarilor de calatorie, mai mult decat dublu fata de 2021, potrivit unui comunicat al organizatiei, conform…

- 23% dintre companiile straine din zona Torino sunt romanești"Peste o zecime dintre rezidenții romani din orasul si din provincia Torino desfașoara activitați independente. Din cele aproximativ 31.000 de companii straine prezente, 23% sunt deținute de romani, iar in ultimul an doua mari entitați antreprenoriale…

- Grecia este una dintre cele mai preferate destinații pentru vacanțe. In ultimul timp, tot mai mulți romani aleg sa-și petreaca vacanța pe plajele din țara elena. Cu toate acestea, valul de scumpiri i-a pus pe ganduri pe romani și i-a determinat sa se intrebe daca iși mai pot permite. Cat costa o masa…

- Din 22 Iunie, Timișoara se comercializeaza din nou cu litoralul romanesc pe calea aerului. Air Connect va opera doua zboruri pe saptamana spre Constanța, in sezonul estival, in zilele de joi și duminica. Vei putea opta pentru un weekend impreuna cu prietenii pe litoralul romanesc, sau te poți intinde…

- Concediu in Grecia 2023. Prețurile la cazare și la mancare au crescut, dar țara ramane o destinație accesibila pentru romani Cu plaje turcoaz, ruine sarutate de soare și bucatarie mediteraneana delicioasa, Grecia este indeplinește ideea unei vacanțe de vis. Grecia ramane și in acest an o destinație…

- Dupa mai multe luni in care facturile au fost motiv de ingrijorare pentru romani, se pare ca prețurile ar putea sa scada. Guvernul ia in calcul sa plafoneze prețurile. Totul se datoreaza scaderii de pe piața energiei. Ministrul de Finanțe spune ca trebuie sa de faca o adaptare a facturilor in funcție…