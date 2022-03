Stiri pe aceeasi tema

- Dumbraveni este singura comuna din Vrancea care va primi finanțare de la Ministerul Dezvoltarii pentru construcția unei creșe noi, moderna și eficienta din punct de vedere energetic. Lista localitaților unde vor fi construite 280 de creșe noi a fost publicata, ieri, de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- In municipiul Piatra-Neamt va fi construita, anul acesta, o cresa noua, cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anunțat primarul Andrei Carabelea. Investitia va fi realizata in cadrul Programului national de constructie de crese, urmand a fi situata pe strada…

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un proiect in valoare de peste 8 milioane de lei, care prevede realizarea unei creșe in municipiul Petroșani. Contractul are ca obiect proiectare – faza adaptare la amplasament, asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, miercuri, 19 ianuarie 2022, ora 10.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: 1. Proiect de…

- Este unul dintre miniștrii tehnici din cabinetul Nicolae Ciuca și probabil dintre cei mai activi. Cseke Attila, de la Ministerul Dezvoltarii, Administrației și Lucrarilor Publice și-a inceput vizita de lucru de la Botoșani la ora 8:00 dimineața, a fost punctual la toate activitațile (spre deosebire…

- Alte 10 noi constructii de crese au primit aprobare prin Programul national de constructie de crese, derulat din 2021 de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a anuntat luni ministrul Cseke Attila.

- Buzoianul Alexandru Stoica, administratorul public al județului, revine la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. El a a fost numit, joi, secretar de stat in ministerul condus de Attila Cseke. Stoica a mai ocupat funcția de subsecretar de stat la același minister in perioada 2017-2019,…

- Dupa ce, in luna februarie a acestui an, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat finanțarea proiectului de modernizare a Pieței Dacia, primarul Constantin Toma a anunțat, luni, un potențial caștigator al licitației pentru executarea lucrarilor. „Au ramas doua asocieri…