- Ajutor pentru Siria din partea Romaniei. Doua avioane Spartan ale Fortelor Aeriene Romane au decolat marți dimineața, pline cu ajutoare umanitare pentru sirienii afectati de cutremurele de saptamana trecuta.

- Departamentul de Stat american a emis o autorizatie valabila timp de sase luni pentru trimiterea de ajutoare umanitare in Siria, dupa cutremurele de luni, transmite dpa. Pana acum, astfel de activitati erau interzise conform sanctiunilor impuse de Washington regimului de la Damasc, anunța Agerpres.…

- Departamentul de Stat american a emis o autorizatie valabila timp de sase luni pentru trimiterea de ajutoare umanitare in Siria, dupa cutremurele de luni. Pana acum, astfel de activitati erau interzise conform sanctiunilor impuse de Washington regimului de la Damasc.

- Un convoi cu ajutoare al Națiunilor Unite a intrat joi, 9 februarie, din Turcia in nord-vestul Siriei pentru prima data de la cutremurul de luni, pentru a aduce sprijin internațional intr-o regiune afectata de ani de conflict și de o criza umanitara acuta, scrie CNN.

- Sase camioane cu ajutoare din partea Natiunilor Unite sunt asteptate sa soseasca joi in nord-vestul Siriei, in sprijinul unora dintre cele mai vulnerabile persoane afectate de cutremurele majore din 6 februarie cu epicentrul in Turcia, transmite dpa. 90% din locuitorii sirieni erau deja dependenti de…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca victimele din Turcia și Siria trebuie ajutate. Romania a trimis deja echipe de ajutor, a anunțat președintele, urmand ca ajutoare umanitare sa ajunga și in Siria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ONU transmite ca fluxul de ajutoare umanitare catre nord-vestul Siriei a fost suspendat temporar din cauza arterelor rutiere grav avariate și din cauza altor probleme logistice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Annalena Baerbock, șefa diplomației germane, a cerut, marți, Rusiei sa faca presiuni asupra regimul Assad din Siria pentru ca acesta sa permita intrarea de ajutoare umanitare in țara, dupa cutremurul distructiv care a provocat moartea a peste 5000 de oameni in Turcia și in Siria, relateaza Reuters.