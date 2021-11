Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, controalele intreprinse de echipe ale Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor (CRPC) din Regiunea Bucuresti-Ilfov - coordonate de vicepresedintele ANPC, Mihai Culeafa, directorul general al ANPC, Paul Anghel,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a propus inchiderea a patru unitati Auchan din Bucuresti - magazinele Auchan Titan, Vitan, Militari si Berceni - pe o perioada de cel mult sase luni, in urma abaterilor importante descoperite in urma unor controale desfasurate luni. Potrivit…

- Update Reprezentanții Magazinelor Cora au transmis, vineri, dupa ce inspectorii ANPC au gasit nereguli grave la patru magazine din Capitala și pentru doua au propus inchidere temporara, ca multe dintre situații au fost deja remediate. „In urma controalelor au fost constatate o serie de situații pe care…

- Deficiențe serioase au fost descoperite de catre echipe de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) la magazinele Cora din București. Printre acestea: branza expirata dar și frigidere murdare, cu insecte și rugina. Pentru abateri, doua dintre magazine ar putea fi inchise…

- 11.500 de litri de otet falsificat au fost retrasi de pe piata in urma unor controale ale ANPC in magazine ale marilor lanturi de retaileri Penny, Carrefour, Kaufland, Auchan si Cora din Bucuresti si Ilfov, fiind aplicate amenzi in valoare de 20.000 de lei, potrivit unui comunicat al Autoritatii remis…

- Echipe ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov, au realizat o serie controale in magazine ale marilor lanțuri de retaileri Penny, Carrefour, Kaufland, Auchan și Cora, care au avut ca tema verificarea corelatiei dintre denumire si compozitie a oțetului existent…

- Peste 11.000 de litri de otet falsificat au fost retrasi de la vanzare in urma unor controale ale ANPC in magazine ale marilor lanturi de retaileri Penny, Carrefour, Kaufland, Auchan si Cora din Bucuresti si Ilfov, fiind aplicate amenzi de 20.000 de lei, anunța news.ro. ”Echipe ale Comisariatului…

- Protecția Consumatorilor a amendat doua hoteluri de cinci stele din Bucuresti, dupa ce au fost gasite produse alimentare expirate sau alterate, insecte in bucatarie, dar si par, pete si mizerie in camere. Comisarii de la Protectia Consumatorilor au gasit produse alimentare cu valabilitatea depasita,…