Contractele, incheiate intre Ministerul Dezvoltarii si autoritatile publice locale din 33 de unitati administrativ-teritoriale, au o valoare totala de 721.851.554,75 de lei si vizeaza reabilitarea si cresterea eficientei energetice a unor cladiri rezidentiale multifamiliale si a unor cladiri publice. Pana in prezent, prin cele trei componente ale PNRR, au fost semnate 2.249 contracte de finantare, in valoare totala de 17.409.057.557,46 de lei, a precizat ministrul.